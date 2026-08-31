Озвучена балльная градация при оценивании поведения школьников

Стала известна балльная градация, которая будет использоваться в пензенских школах при оценивании поведения ребенка. Ее озвучила министр образования Лариса Казакова во время прямого эфира во «ВКонтакте» 31 августа.

При получении ребенком 24-30 баллов его поведение станет считаться образцовым, 10-23 - допустимым, 0-9 - недопустимым.

Критерии следующие: соблюдение дисциплины, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность.

Оценку станут выставлять только в дневник, и при аттестации ребенка она учитываться не будет.

«Это сделано в большей степени для того, чтобы определить рамки допустимого поведения и снизить правонарушения», - пояснила Лариса Казакова.

Ранее сообщалось, что в учебном году - 2026/2027 оценивать поведение будут в 10 пилотных учебных заведениях:

- гимназии № 1 им. В. Г. Белинского;

- гимназии № 13;

- лицее № 14;

- школе № 38 им. Б. Ф. Зубкова;

- лицее № 52;

- школе № 66 им. В. А. Стукалова;

- школе № 78 им. В. А. Глазунова;

- школе № 79;

- школе № 80 им. В. К. Бочкарева;

- Губернском лицее.

Предполагается, что со следующего учебного года (2027/2028) оценивание станет повсеместным.