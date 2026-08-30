Пензенские школьники получат новые «Культурные дневники»

В школы Пензенской области поступили новые «Культурные дневники». Седьмое печатное издание получат около 12 000 школьников.

В новую версию вошли разделы «Никто не забыт…», «Книг заветные страницы...», «Семейные традиции и праздники», «По историческим местам моей малой родины», «Сохраним для себя и потомков», «Галерея историко-культурных объектов городов и районов Пензенской области» и др.

Впервые введен блок «Виды туризма в Пензенской области».

В модуль «Народы Пензенского края» включены страницы, связанные с Годом единства народов России, - «Международный фестиваль «Абашевские узоры», «Праздники народов Пензенской области в 2026 году».

Каждый раздел заканчивается рассказом о каком-либо культурном событии, памятнике или учреждении культуры. В частности, дается информация к 185-летию со дня рождения В. О. Ключевского и о Всероссийском сельском Сабантуе.

«В новом учебном году по новой программе в пятых, шестых и седьмых классах школьники будут изучать на уроках историю нашего края. Культурный дневник поможет им в изучении своей малой родины», - отметили в пресс-службе областного минобра.