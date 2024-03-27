Сетевое издание|18+|Среда|27 мар 2024|17:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+3oC
+4oC
Завтра | Ясно |
 

Учеба

Пензенские школьники сдадут ОГЭ по информатике по-новому

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Пензенской области готовятся к государственной итоговой аттестации школьников. Основные моменты экзаменационной кампании обсудили на пресс-конференции в региональном минобре в среду, 27 марта.

Первый замминистра Алексей Фомин заявил, что на сегодняшний день серьезных проблем в подготовке не наблюдается.

Сдавать ЕГЭ в 2024 году будут 4 728 выпускников. Предметов 14, 2 из них обязательные (русский язык и математика), остальные - по выбору.

По словам Фомина, наибольшей популярностью в этом году, как и в прошлом, у ребят пользуются обществознание и информатика, на третьем месте - биология.

Что касается девятиклассников, то они предпочли географию, обществознание и информатику.

Кстати, в ГИА-9 есть новшество: информатика в этом году будет сдаваться полностью на компьютере, как в 11-м классе.

«Все будет проходить в штатном режиме, все пункты оборудованы металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, средствами подавления сотовой связи», - подчеркнул Алексей Фомин.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте