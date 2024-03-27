Пензенские школьники сдадут ОГЭ по информатике по-новому

27.03.2024 | 15:28

В Пензенской области готовятся к государственной итоговой аттестации школьников. Основные моменты экзаменационной кампании обсудили на пресс-конференции в региональном минобре в среду, 27 марта.

Первый замминистра Алексей Фомин заявил, что на сегодняшний день серьезных проблем в подготовке не наблюдается.

Сдавать ЕГЭ в 2024 году будут 4 728 выпускников. Предметов 14, 2 из них обязательные (русский язык и математика), остальные - по выбору.

По словам Фомина, наибольшей популярностью в этом году, как и в прошлом, у ребят пользуются обществознание и информатика, на третьем месте - биология.

Что касается девятиклассников, то они предпочли географию, обществознание и информатику.

Кстати, в ГИА-9 есть новшество: информатика в этом году будет сдаваться полностью на компьютере, как в 11-м классе.

«Все будет проходить в штатном режиме, все пункты оборудованы металлодетекторами, камерами видеонаблюдения, средствами подавления сотовой связи», - подчеркнул Алексей Фомин.