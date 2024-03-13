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Учеба

В пензенских школах растет число молодых учителей

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В 2023 году в школы Пензы пришло 137 молодых учителей. Для сравнения: в 2022-м было принято 134 новых педагога, в 2021-м - лишь 75. Об этом начальник управления образования Юрий Каленов рассказал депутатам гордумы в среду, 13 марта.

«Во-первых, профессия учителя становится престижной, а во-вторых, для педагогов появляются дополнительные выплаты», - объяснил он положительную динамику.

В подтверждение своих слов начальник управления привел статистику по зарплате: в прошлом году в детских садах она составила 40 358,5 руб., у педагогов общеобразовательных учреждений - 43 333 руб., у работников организаций дополнительного образования - 37 887,8 руб.

Юрий Каленов добавил, что за последние три года зарплаты значительно выросли. Так, в 2021 году школьные учителя получали 33,9 тыс. руб., работники детсадов - 31,9 тыс., педагоги допобразования - 33,9 тыс. В 2022-м этот показатель соответственно был 37 тыс., 35,2 тыс. и 33,2 тыс. руб.

29 февраля Президент РФ Владимир Путин анонсировал новую федеральную выплату для ряда работников системы образования. Он предложил с 1 сентября 2024 года ежемесячно начислять по 5 тыс. руб. всем советникам директоров по воспитанию в школах и колледжах.

«Отдельное решение для классных руководителей и кураторов, которые работают в тех населенных пунктах, где живет меньше 100 тысяч человек: с 1 марта 2024 года вдвое увеличить федеральную выплату за классное руководство и кураторство над группами - до 10 тысяч рублей», - озвучил глава государства свое решение.

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