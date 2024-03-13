В Пензе озвучили причину снижения уровня знаний по математике

13.03.2024 | 16:36

У выпускников пензенских школ 2023 года качество знания математики базового уровня оказалось хуже, чем у их предшественников. На 80 баллов и более ЕГЭ сдали значительно меньше учеников, чем в 2021 и 2022 годах. Средняя отметка снизилась с 4,5 до 4,3.

Ситуацию обсудили на заседании комиссии Пензенской городской думы в среду, 13 марта.

«Чем объясняется, что выпускники стали хуже знать математику?» - задал вопрос начальнику управления образования Юрию Каленову председатель гордумы Владимир Мутовкин.

«Да, мы наблюдаем такую динамику, - признался Каленов. - Но педагоги как готовили детей к экзаменам, так и продолжают это делать. Причина снижения показателей - в другом».

По его словам, одна из главных проблем заключается в том, что дети пользуются гаджетами и считают на калькуляторах, при этом не имея элементарного знания таблицы умножения.

«Как преподаватель естественно-научных предметов, я могу предположить, посмотрев на результаты по математике, какая у школьника будет оценка по химии», - подчеркнул он.

Ранее Анзор Музаев заявил, что об использовании вычислительных устройств при сдаче ЕГЭ по математике не может быть и речи. На тот момент на ОГЭ девятиклассникам было разрешено применять непрограммируемые калькуляторы, потому что им дают задания в основном на логику, а не на счет.

Известие всколыхнуло родительскую общественность, в итоге в 2024 году калькуляторы запретили приносить и на ОГЭ.