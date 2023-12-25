В Рособрнадзоре высказались об использовании калькулятора на ЕГЭ

25.12.2023 | 11:24

Использование калькулятора на ЕГЭ по математике даже не обсуждается. Об этом глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил в интервью ТАСС.

Между тем на ОГЭ разрешено применять непрограммируемый калькулятор, потому что там задания в основном на логику, а не на счет.

«На ОГЭ по математике, кроме одного задания, седьмого, хотя и его сейчас переработали, не требовалось вообще применение калькулятора. Решение было принято из соображения, что, если кому-то спокойнее, этот калькулятор можно иметь», - объяснил руководитель ведомства.

Он подчеркнул, что такая инициатива шла не от Рособрнадзора, а от научно-методического совета по математике.

«Предложение обосновали так: зачем запрещать то, что на экзамене не имеет смысла? Решение было принято не из-за того, что больше не надо уметь считать в столбик или в уме. Просто для уровня задач, которые решают в девятом классе и в ОГЭ, непрограммируемый калькулятор - это не то справочное или дополнительное пособие, которое поможет тебе что-то решить, если нет знаний», - добавил он.

Но о том, чтобы принести такое устройство на ЕГЭ, не может быть и речи.

В Пензенской области в 2023-м ЕГЭ по математике назвали проблемой года. Обсуждая итоги экзаменов, чиновники отметили, что показатель усвоения программы снизился, этот ЕГЭ школьники сдали хуже, чем в 2022-м. В качестве одного из факторов назвали «панический страх как у педагогов, так и у детей перед математикой не только профильного, но и даже базового уровня».