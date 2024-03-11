Обязательную сдачу ЕГЭ предложили отменить

11.03.2024 | 10:46

В понедельник, 11 марта, в Государственную думу РФ внесли законопроект, который отменяет обязательную сдачу ЕГЭ при выпуске из школы.

Авторы инициативы предложили давать ребятам выбор между единым государственным экзаменом и традиционными выпускными экзаменами.

«С введением ЕГЭ подразумевалось, что этот экзамен искоренит коррупцию, а также обеспечит эффективную и беспристрастную проверку знаний выпускников. Однако в настоящее время видно, что реформа образования, начавшаяся в 2002 году с введением ЕГЭ, не приносит запланированных результатов, которые должны были бы также выражаться в более высоком качестве знаний и доступности высшего образования», - говорится в пояснительной записке к документу, который размещен в думской электронной базе данных.

Авторы законопроекта приводят сведения, согласно которым в прошлом году в России снизилось число выпускников, которые сдали ЕГЭ на максимально возможные 300 баллов: 16 - в 2022-м, 1 - в 2023-м. Сократилось и количество школьников, получивших 200 баллов: 381 - в 2022-м, 256 - в 2023-м.

Беспокоит депутатов и растущее число суицидов среди ребят, сдавших экзамены не с тем результатом, которого бы им хотелось.

«Формат ЕГЭ, требуя от школьников ответов на тестовые вопросы, учит детей только «проставлять галочки в клеточках». Важно отметить, что самостоятельная подготовка учащегося к ЕГЭ почти невозможна - для эффективной подготовки необходимо дополнительно нанимать репетиторов», - отмечают авторы документа.

По их мнению, ЕГЭ - неэффективный инструмент проверки знаний и не отражает их реальный уровень, организовав экзамены иного формата, страна получит более квалифицированных специалистов.

С 2009 года ЕГЭ в России - одновременно школьные выпускные экзамены и испытания для поступления в вуз. Проверка проводится по 14 общеобразовательным предметам, обязательными являются ЕГЭ по русскому языку и математике.