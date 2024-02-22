В школах хотят сократить число уроков обществознания

22.02.2024 | 18:37

Минпросвещения России выступило с предложением изменить число часов, которые отводятся на изучение истории и обществознания в школах.

На историю времени будут тратить больше. «Общее число часов, рекомендованных для изучения истории, - 476», - цитирует РИА Новости проект, опубликованный на официальном интернет-портале проектов нормативных правовых актов.

Сейчас на историю отводится 340 часов. Вместо 2 уроков в неделю в 5-8-м классах предлагается проводить по 3, а в 9-м классе изучать предмет 2 часа в неделю.

А вот на обществознание число часов Минпросвещения хочет сократить - с 136 до 34. Изучать его предлагается только в 9-м классе.

Сейчас предмет есть в программе с 6-го по 9-й класс, на него отводится 1 урок в неделю.