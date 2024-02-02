С 2024 года мальчики смогут учиться готовить на уроках труда

02.02.2024 | 14:52

На уроках труда, которые вернутся в российские школы с 1 сентября, не будет строгого разделения для мальчиков и девочек. Об этом сообщила замминистра просвещения РФ Татьяна Васильева в пятницу, 2 февраля.

Кому что изучать, станут решать школы и родители в индивидуальном порядке, пишет ТАСС.

«Деление на подгруппы осуществляется по запросу, по заказу, по решению самой образовательной организации, и это, как правило, решается с родительским сообществом. Самое важное - учесть возможность изучения модулей всеми желающими.

Нельзя сказать, что традиционная наша практика, когда изучение пищевых технологий и технологий текстильных материалов было только у девочек, а обработка дерева у мальчиков, была плохой. Но в случае если есть потребность, чтобы научились готовить, обрабатывать продукты питания, знать, как строится рацион, и мальчики тоже, такая возможность должна быть», - заявила Татьяна Васильева на круглом столе в Госдуме на тему «Образовательная программа учебного предмета «Труд (технология)».

Ранее в Минпросвещения уточнили, что предмет «Труд» будет включать в себя пять обязательных модулей и три вариативных (по выбору). Обязательные - «Производство и технологии», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3D-моделирование, прототипирование, макетирование», вариативные - «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство».

Также могут быть разработаны дополнительные вариативные модули в зависимости от социально-экономических потребностей региона.