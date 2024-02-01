В Большом Вьясе открыли новую школу на 160 мест

01.02.2024 | 20:19

В четверг, 1 февраля, в Большом Вьясе Лунинского района Пензенской области торжественно открыли новую школу на 160 мест.

Это двухэтажное здание, в котором предусмотрены 14 учебных кабинетов, спортивный зал, столовая и медпункт.

«В кабинетах физики, химии, биологии установлены цифровые лаборатории, работает компьютерный центр. Открыты спецмастерские для мальчиков и девочек», - перечислили в пресс-службе областного правительства.

В здании установлен лифт, также у школы есть котельная и гараж. Учреждению выделено 2 микроавтобуса, чтобы привозить учеников из соседних населенных пунктов и доставлять детей в другие районы и областной центр для участия в различных мероприятиях.

Губернатор Олег Мельниченко, присутствовавший на открытии школы, предложил присвоить ей имя Александра Вотчникова - жителя Большого Вьяса, погибшего в ходе СВО и посмертно награжденного орденом Мужества. Инициатива будет рассмотрена на ближайшей сессии Законодательного собрания.