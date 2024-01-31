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Учеба

Школьников запланировали научить животноводству на уроках труда

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В Министерстве просвещения РФ раскрыли содержание образовательных модулей, которые войдут в учебный предмет «Труд».

Об этом пишет ТАСС.

Всего планируется пять обязательных и три вариативных модуля. В числе первых - «Производство и технологии», «Технологии обработки пищевых продуктов», «Компьютерная графика. Черчение», «Робототехника», «3-D моделирование, прототипирование, макетирование».

Вариативные модули следующие: «Автоматизированные системы», «Животноводство», «Растениеводство». Изучать их детям предстоит по выбору.

«Уточняется, что в пятых-седьмых классах на «Труд» будет отведено два часа в неделю, в восьмых-девятых классах - один час», - пишет издание.

В программу предмета «Труд» для начальной школы войдут четыре модуля, общих для каждого года обучения: «Технологии, профессии и производства», «Технологии ручной обработки материалов», «Конструирование и моделирование» и «Информационно-коммуникативные технологии». Дети будут работать с бумагой, картоном, текстильными материалами, пластиком, поролоном, фольгой, соломой. На предмет планируют отвести один час в неделю.

Уроки труда вернутся в школьную программу с 1 сентября этого года. Их основная задача - подготовить ребят к выбору профессии и сформировать различные социально-бытовые навыки.

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