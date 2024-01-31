Школьников хотят обучить первой помощи пострадавшим от обстрелов

31.01.2024 | 09:12

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения (НАУЗ) предложила преподавать старшеклассникам курс оказания первой медицинской помощи с практическими навыками.

Соответствующие письма направлены главе Минпросвещения Сергею Кравцову, спикеру Совфеда Валентине Матвиенко и председателю комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющийся в распоряжении документ. В нем указывается, что, по данным ВОЗ, около 70% травмированных людей погибают из-за неоказания первой помощи, тогда как правильные медицинские действия, совершенные в течение первых пяти минут, повышают шансы на выживание более чем в 50% случаев.

По мнению членов ассоциации, данный вопрос особо актуален в условиях специальной военной операции. По данным экспертов, 92% смертей связаны с отсутствием первой помощи после ранения. Кроме того, ряд регионов России находится под постоянными обстрелами.

«Учитывая вышеизложенное, предлагаем ввести в школьную программу для учеников 9-11-х классов обязательный курс по оказанию первой медицинской помощи. Данная образовательная программа должна включать в себя как теоретические знания, так и практическую подготовку с отработкой основных навыков в условиях, приближенных к реальным», - говорится в документе.

Также в курс предлагается включить основы тактической медицины, позволяющих оказать первую помощь людям, пострадавшим от боевых действий.

По мнению авторов, умение граждан оказывать помощь в первые минуты после происшествия будет способствовать снижению смертности в России. Эксперты НАУЗ выразили готовность участвовать в разработке нормативно-правовой базы и провести обучение школьных педагогов.