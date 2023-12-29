Ремонт школы в Заречном будет идти все новогодние праздники

29.12.2023 | 10:18

Капитальный ремонт в зареченской школе № 220 подходит к концу. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил глава города Олег Климанов.

«Остается завершить часть покрасочных работ, восстановить освещение в некоторых кабинетах. Подрядчик будет работать все новогодние праздники», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Олег Климанов уточнил, что задержка произошла из-за смены подрядчика (первый сорвал сроки, контракт с ним пришлось расторгнуть), процесс встал почти на три месяца.

«Кроме того, дополнительно к контрактным работам пришлось добавлять работы за счет муниципального бюджета: ремонт всех коридоров, пожарно-охранной сигнализации, ограждения и другие - всего почти на 30 миллионов рублей», - уточнил глава города.

Он подчеркнул: как только ремонт окончится, в школе наведут порядок и дети смогут в нее вернуться.

Накануне появилось сообщение о переполохе среди родителей учеников. В чате им написали, что 29 декабря нужно перевозить вещи в школу. Но на фото было видно, что помещения еще не готовы к приему детей и за два дня работы точно не завершатся.