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Учеба

Ремонт школы в Заречном будет идти все новогодние праздники

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Капитальный ремонт в зареченской школе № 220 подходит к концу. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщил глава города Олег Климанов.

«Остается завершить часть покрасочных работ, восстановить освещение в некоторых кабинетах. Подрядчик будет работать все новогодние праздники», - написал он на своих страницах в соцсетях.

Олег Климанов уточнил, что задержка произошла из-за смены подрядчика (первый сорвал сроки, контракт с ним пришлось расторгнуть), процесс встал почти на три месяца.

Ремонт школы в Заречном будет идти все новогодние праздники

«Кроме того, дополнительно к контрактным работам пришлось добавлять работы за счет муниципального бюджета: ремонт всех коридоров, пожарно-охранной сигнализации, ограждения и другие - всего почти на 30 миллионов рублей», - уточнил глава города.

Он подчеркнул: как только ремонт окончится, в школе наведут порядок и дети смогут в нее вернуться.

Ремонт школы в Заречном будет идти все новогодние праздники

Накануне появилось сообщение о переполохе среди родителей учеников. В чате им написали, что 29 декабря нужно перевозить вещи в школу. Но на фото было видно, что помещения еще не готовы к приему детей и за два дня работы точно не завершатся.

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Источник — фото со страницы Олега Климанова
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