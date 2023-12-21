Не все пензенские школьники справились с итоговым сочинением

21.12.2023 | 17:38

Стали известны результаты итогового сочинения, которое пензенские школьники писали 6 декабря. 99% 11-классников с работой справились, 1% не смог продемонстрировать должного уровня умений и навыков.

Испытание проходил в общей сложности 4 421 человек, 4 346 из них писали сочинение, 75 - изложение. 63 ученика не присутствовали по уважительной причине.

Детям предлагалось поделиться своими рассуждениями, выбрав одну из шести тем:

- «Что мешает человеку быть счастливым?»;

- «Согласны ли вы с тем, что иногда надо смириться со своей судьбой?»;

- «Какая из мыслей М. Ю. Лермонтова вам ближе: «Я ищу свободы и покоя» или «Так жизнь скучна, когда боренья нет»?»;

- «Какими качествами обладают люди, способные изменить мир к лучшему?»;

- «Может ли общение с природой изменить человека?»;

- «Литература и кино: соперничество или сотрудничество?».

Самой популярной у пензенских школьников оказалась первая тема. Также многие предпочли высказать свое мнение о счастье и качествах, способных изменить мир.

«Успешное написание итогового сочинения - зачет - является для выпускников 11-х классов одним из условий допуска к государственной итоговой аттестации. Кроме того, по решению вуза итоговое сочинение может быть оценено вузом и учитываться в качестве индивидуального достижения поступающих по программам бакалавриата и программам специалитета», - напомнили в региональном минобре.

У тех, кто не смог присутствовать или не получил зачет, будет возможность написать сочинение 7 февраля и 10 апреля 2024 года.