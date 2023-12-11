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Учеба

В пензенской школе № 66 обвалился потолок

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В Пензе прокуратура обратила внимание на появившуюся в сети информацию об обрушении потолка в корпусе № 1 школы № 66 и пришла туда с проверкой.

Выяснилось, что ЧП произошло 19 ноября в кабинете для проведения занятий по дополнительным образовательным программам (гимнастике, карате, самбо). «Упал крепившийся к подвесному потолку карнизный профиль с вертикальными жалюзи, потянувший за собой потолочные плиты. В результате этого вместе с карнизом обвалились 4 потолочные плиты», - уточнила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда карниз и плиты падали, детей и преподавателей в помещении не было, поэтому никто не пострадал. В теории же обвал мог нанести вред здоровью людей.

Прокуратура пришла к выводу, что состояние кабинета должным образом не контролировалось, и внесла представление директору.

В результате потолок и карниз были восстановлены, а ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

В пензенской школе № 66 обвалился потолок

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Источник — фото областной прокуратуры
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