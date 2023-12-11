Один из обязательных ЕГЭ хотят разрешить сдавать на «зачтено»

11.12.2023 | 08:30

Подход к оцениванию ЕГЭ по русскому языку хотят изменить. Депутаты Госдумы РФ предложили по-другому учитывать баллы по этому предмету у будущих физиков и химиков.

Русский язык наряду с базовой математикой входит в число дисциплин, обязательных для сдачи. В качестве дополнительных выпускники редко выбирают естественно-научные дисциплины: химию, физику, биологию, профильную математику.

Депутаты считают это неправильным, если в дальнейшем школьник поступает на инженерно-техническую специальность. По их мнению, он должен подтвердить знания именно по своему профилю.

Чтобы не увеличивать нагрузку при сдаче ЕГЭ, русский язык можно разрешить сдавать на «зачтено».

«Мы изучили корреляцию между знанием и сдачей ЕГЭ по математике и русскому языку. Оказалось, что она линейна: хорошо сдаешь одно, хорошо сдаешь и другое. В связи с этим есть предложение, что, возможно, для поступления на отдельные специальности достаточно зачета по русскому языку: сдал выше определенного балла, например 50, допущен к поступлению. Но при этом будет необходимо принести с собой результаты профильного ЕГЭ по той же химии или физике», - заявил первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга в беседе с «Парламентской газетой».

В случае принятия инициативы изменения произойдут с 2025 года.

Сейчас выпускники сдают экзаменационную работу по русскому языку, состоящую из двух частей. В первой предлагаются тесты на знание орфографии, лексики, грамматики, пунктуации и на умение анализировать текст. Вторая часть - это сочинение. Экзамен длится 3 часа и 30 минут. Максимальный балл за него - 100.