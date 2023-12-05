В минобре высказались о формате новогодних праздников

05.12.2023 | 19:28

В Министерстве образования Пензенской области надеются, что уровень заболеваемости среди детей снизится и новогодние праздники удастся провести в привычном для всех формате.

«С начала прошлой недели в школах полностью отменены массовые мероприятия в актовых залах, то есть классы не перемешиваются. Такая мера будет соблюдаться до улучшения ситуации», - напомнил начальник городского управления образования Юрий Каленов на брифинге во вторник, 5 декабря.

Говоря о предстоящих торжествах, собравшиеся в минобре чиновники подчеркнули, что речь об отмене «огоньков» и утренников пока не идет, но все будет зависеть от эпидобстановки.

«Мы рассчитываем, что они пройдут с Дедом Морозом, Снегурочкой, со всеми остальными персонажами вокруг елки. Будем надеяться, что ситуация с заболеваемостью это позволит сделать», - высказался начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов, уточнив, что по количеству детей, болеющих ОРВИ, уже есть небольшое снижение.

Пока в минобре рассчитывают на проведение общешкольных новогодних мероприятий.