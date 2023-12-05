Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|20:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-9oC
-8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В минобре высказались о формате новогодних праздников

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Министерстве образования Пензенской области надеются, что уровень заболеваемости среди детей снизится и новогодние праздники удастся провести в привычном для всех формате.

«С начала прошлой недели в школах полностью отменены массовые мероприятия в актовых залах, то есть классы не перемешиваются. Такая мера будет соблюдаться до улучшения ситуации», - напомнил начальник городского управления образования Юрий Каленов на брифинге во вторник, 5 декабря.

Говоря о предстоящих торжествах, собравшиеся в минобре чиновники подчеркнули, что речь об отмене «огоньков» и утренников пока не идет, но все будет зависеть от эпидобстановки.

«Мы рассчитываем, что они пройдут с Дедом Морозом, Снегурочкой, со всеми остальными персонажами вокруг елки. Будем надеяться, что ситуация с заболеваемостью это позволит сделать», - высказался начальник управления образовательной политики в сфере общего и дополнительного образования Алексей Кирсанов, уточнив, что по количеству детей, болеющих ОРВИ, уже есть небольшое снижение.

Пока в минобре рассчитывают на проведение общешкольных новогодних мероприятий.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте