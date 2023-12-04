Сетевое издание|18+|Вторник|5 дек 2023|03:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-11oC
-10oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

Пензенцев просят не отправлять детей с признаками болезни в школу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В школах и детских садах Пензы борются с распространением заболеваний. Сложившееся положение в понедельник, 4 декабря, обсудили на совещании в администрации города.

«В настоящее время ситуация в достаточной степени стабилизирована. Для минимизации распространения инфекций организован ежедневный медицинский контроль коллективов. Там, где были выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией, приостановлена работа кружков и секций», - доложил начальник управления образования Юрий Каленов.

Введены следующие меры: работают утренние фильтры (и у детей, и у педагогов измеряют температуру), отменены занятия в школах раннего развития, введен запрет на массовые мероприятия до особого распоряжения, классы и столовые чаще проветривают, проводится усиленная дезинфекция.

В течение дня дети занимаются в одном кабинете. В столовой классы стараются максимально разобщать, блюда дополнительно обогащают продуктами с высоким содержанием витамина C.

«С целью снижения распространения ОРВИ и внебольничной пневмонии просим жителей города ответственно относиться к здоровью своих детей и не отправлять их в школу или детский сад с признаками заболевания: выраженным недомоганием, ознобом, насморком, кашлем, повышенной температурой», - обратилась мэрия Пензы к родителям детей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте