Пензенцев просят не отправлять детей с признаками болезни в школу

04.12.2023 | 20:21

В школах и детских садах Пензы борются с распространением заболеваний. Сложившееся положение в понедельник, 4 декабря, обсудили на совещании в администрации города.

«В настоящее время ситуация в достаточной степени стабилизирована. Для минимизации распространения инфекций организован ежедневный медицинский контроль коллективов. Там, где были выявлены случаи заболевания внебольничной пневмонией, приостановлена работа кружков и секций», - доложил начальник управления образования Юрий Каленов.

Введены следующие меры: работают утренние фильтры (и у детей, и у педагогов измеряют температуру), отменены занятия в школах раннего развития, введен запрет на массовые мероприятия до особого распоряжения, классы и столовые чаще проветривают, проводится усиленная дезинфекция.

В течение дня дети занимаются в одном кабинете. В столовой классы стараются максимально разобщать, блюда дополнительно обогащают продуктами с высоким содержанием витамина C.

«С целью снижения распространения ОРВИ и внебольничной пневмонии просим жителей города ответственно относиться к здоровью своих детей и не отправлять их в школу или детский сад с признаками заболевания: выраженным недомоганием, ознобом, насморком, кашлем, повышенной температурой», - обратилась мэрия Пензы к родителям детей.