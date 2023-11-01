Домашнее задание у школьников намерены проверять по-новому

01.11.2023 | 16:28

К проверке домашних заданий у школьников хотят привлечь системы искусственного интеллекта. Внедрить новшество запланировано до 2030 года.

Соответствующее распоряжение Правительства РФ размещено на портале государственных образовательных стандартов в среду, 1 ноября.

В документе указываются стратегии в образовании на период до 2030 года. В их числе - обеспечение детям равных возможностей: доступа к учебным программам, поступления в вузы, записи на участие в олимпиадах и конкурсах.

«Целевое состояние - 2022-2030 годы: привлечены экспертные системы искусственного интеллекта для автоматизации проверки домашних заданий и планирования образовательных программ», - говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения РФ подготовило обновленные методические рекомендации по организации домашней учебной работы. Среди прочего рекомендовано не давать задания на выходные (ученикам начальной школы и 5-6-х классов), а также на праздники.