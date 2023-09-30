Названо условие ухода пензенских школьников на карантин

30.09.2023 | 10:37

Классы и школы будут закрывать на карантин при условии, что заболело не менее 20% детей. Речь идет о заражении ОРВИ, гриппом, коронавирусом.

Такое заявление сделали в Роспотребнадзоре. Его процитировало издание РИА Новости.

«С середины сентября уже несколько регионов сообщили, что некоторые учебные заведения или классы перешли на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ», - сообщает издание.

В Пензенской области также наблюдается увеличение числа заболевших вирусными инфекциями, в том числе коронавирусом. В региональном минздраве рекомендовали гражданам носить маски - не только при посещении больниц и поликлиник, но и в общественных местах.

21 сентября зампред правительства региона - министр здравоохранения Вячеслав Космачев сообщил на пресс-конференции, что из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей в школах и детсадах необходимо принимать профилактические меры, например ввести масочный режим и другие ограничения.