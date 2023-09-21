Минздрав предложит ввести масочный режим в общественных местах

21.09.2023 | 15:00

Министерство здравоохранения Пензенской области в ближайшее время порекомендует властям ввести масочный режим в общественных местах и организациях.

Об этом в четверг, 21 сентября, сообщил зампред правительства региона – министр здравоохранения Вячеслав Космачев.

«Обязательно появятся дезсредства на входе, в помещениях, чтобы регулярно обрабатывать руки. Обязательно будут рекомендации чаще обрабатывать помещения», - пояснил он.

Вячеслав Космачев рассказал, что в настоящий момент в регионе отмечается повышение уровня заболеваемости вирусными инфекциями, однако процент диагноза «коронавирусная инфекция» не больше, чем в августе или в начале сентября.

«Пока какого-то взрывного роста, превышения ковида над другими вирусными инфекциями мы не отмечаем», - заявил министр.

Что касается новых штаммов коронавируса, то пока в Пензенской области «все спокойно».

По словам Космачева, из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей рекомендуется принимать в школах и детсадах профилактические меры. Например, ввести масочный режим и другие ограничительные мероприятия.