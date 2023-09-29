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Учеба

В аграрном университете состоялся форум сельской молодежи

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Пензенский аграрный университет во второй раз стал победителем конкурса на предоставление грантов из федерального бюджета для реализации мероприятий, направленных на поддержку научных сообществ.

Благодаря проекту «Научная траектория профессионального самоопределения сельской молодежи» студенты и школьники получают уникальную возможность участвовать в организации и проведении научных мероприятий, расширять связи и контакты с учащимися других образовательных учреждений региона, работать на конференциях, круглых столах, форумах и иных мероприятиях.

Так, в пятницу, 29 сентября, на базе аграрного университета состоялся региональный форум сельской молодежи «Синергия науки, образования и аграрного производства».

Он объединил свыше 100 участников - студентов аграрного вуза и колледжей, активно занимающихся научной деятельностью в сфере агропромышленного комплекса.

Они смогли обменяться опытом, обсудить проблемы трудоустройства в сельском хозяйстве молодых кадров, услышать представителей органов власти, ведущих руководителей и специалистов агроформирований и финансовой сферы.

Спикерами сессий выступили топ-менеджеры ведущих компаний региона.

О современном состоянии и тенденциях развития сельского хозяйства Пензенской области собравшимся рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства - начальник управления ветеринарии Александр Дегтярев.

В фойе университета работала выставка научных достижений молодых исследователей, на которой были представлены экспонаты инженерного, технологического, агрономического и экономического факультетов. Кроме того, состоялось торжественное открытие зоны нетворкинга «Центр научных волонтеров Пензенского ГАУ».

Руководство вуза поздравило присутствовавших с замечательным событием и пожелало обучающимся достичь значимых результатов в сфере науки.

Реклама. Заказчик - ФГБОУ ВО «Пензенский государственный аграрный университет», сайт pgau.ru.

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