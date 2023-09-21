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Учеба

В школе Белинского района хотят избавиться от «бочкаревского» нетбука

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В школе села Свищевка Белинского района педагоги не могут наладить работу «бочкаревского» нетбука. ПК зависает и не соединяется с проектором, недавно поступившим в образовательное учреждение.

О замене устаревшего нетбука спросил подписчик губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Будет ли замена старых «бочкаревских» нетбуков в школах на более современные? Техника устарела, проводили диагностику, меняли Windows, хватает на неделю, а далее - все заново. Нагрузили сельских учителей по полной, а оснащения нет. Как производить обучение по новым ФГОСам и ГОСам, если интернет-ресурсы открывать не на чем?» - написал он.

Представитель министерства образования области сообщил, что на данный момент техническую базу удалось обновить в 251 школе региона.

«В число оборудования, которым оснащаются образовательные организации, входят современные ноутбуки, использующиеся в ходе образовательного процесса», - пояснили пользователю.

Реализацию проекта обновления планируют продолжить и в 2024 году.

Подписчик в ответ на сообщение указал, что вот уже несколько лет каждый учебный год в школе начинают с обсуждения замены «бочкаревского» портативного компьютера, но дальше слов дело не продвигается.

«Заканчивается все тем, что «и так хорошо, в некоторых школах и такого нет», - посетовал подписчик.

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