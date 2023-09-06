Для выпускников стартовал дополнительный период сдачи ЕГЭ

06.09.2023 | 10:53

В среду, 6 сентября, для уже бывших школьников, окончивших 11-й класс, стартовал дополнительный период ЕГЭ-2023.

«Сдать экзамены в эти сроки смогут те выпускники, которые не прошли ГИА (Государственную итоговую аттестацию. - Прим. ред.) в основной период и не получили аттестат. Сдавать они будут только обязательные предметы: русский язык и математику базового уровня», - пояснили в Рособрнадзоре.

В Пензенской области демонстрировать свои знания по русскому языку планируют 14 человек, по математике - 51, уточнили в пресс-службе регионального минобра.

Дополнительный период продлится до 19 сентября.

По словам министра образования области Алексея Комарова, произнесенным 19 июня, первоначально 161 человек не сдал ЕГЭ по одному из обязательных предметов (русскому языку или математике), 15 - сразу по двум. Поправить положение учащиеся могли в резервный период.