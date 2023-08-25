В Пензе подумают, как всех школьников обеспечить канцтоварами

25.08.2023 | 11:19

В Пензе подумают над созданием муниципальной программы для обеспечения школьников расходными материалами для учебы. Об этом шла речь на сессии гордумы в пятницу, 25 августа.

Тему поднял депутат Александр Смирнов. По его мнению, 1 Сентября для многих является в том числе и траурной датой, «потому что огромные средства приходится затрачивать, чтобы ребенка собрать в школу: это закупка в том числе канцтоваров, расходных материалов».

Он подчеркнул, что зачастую некоторым приходится брать кредиты: сумма в 20 с лишним тысяч не всем может быть по карману.

«Рассматривалась ли у нас возможность разработки какой-то муниципальной программы по передаче нашим школьникам канцтоваров и учебной литературы, которую родителям приходится закупать, тетрадей, линеек? Мы такие мелкие траты можем через муниципальную программу как-то провести?» - поинтересовался он у начальника управления образования Аллы Марковой.

Та ответила, что действующая программа на это не рассчитана.

«Бесплатно обеспечиваются только учебниками, все расходные материалы приобретаются [самостоятельно]. Мы также на протяжении нескольких лет выдаем детям с 2-го по 5-й классы «Дневник школьника Пензенской области» и «Культурный дневник школьника Пензенской области» с 2-го по 10-й классы. На расходные материалы (ручки, тетради) средства не предусмотрены, это противоречит закону», - ответила она.

Александр Смирнов предложил рассмотреть возможность создания муниципальной программы, которая как раз компенсировала бы эти затраты.

Его инициативу поддержал депутат Юрий Зиновьев. «Давайте на самом деле рассмотрим этот вопрос. Если у нас есть возможность перейти на муниципальную программу, думаю, все коллеги поддержат», - заключил он.