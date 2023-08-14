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Учеба

В пензенских школах могут брать деньги за дополнительные занятия

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В школах могут проводиться платные дополнительные занятия. Об этом в понедельник, 14 августа, сообщил специалист Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов во время организованного ЦУРом прямого эфира.

«Образовательная организация вправе оказывать платные дополнительные образовательные услуги, это разрешено действующим законодательством», - объяснил Кирсанов.

Однако специалист обратил внимание на три момента.

Во-первых, данные услуги не должны оказываться взамен той образовательной деятельности, которая ведется за счет средств бюджета.

Во-вторых, дополнительные услуги не являются обязательными и носят исключительно добровольный характер.

В-третьих, плата за них должна поступать на расчетный счет школы, а не в руки конкретного педагога. Затем образовательная организация может тратить полученные средства на уставные цели.

О поборах родителям необходимо сообщать в местный отдел образования или городское управление. Если решить ситуацию не получается, следует обратиться в региональное министерство.

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