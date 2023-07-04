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Учеба

Студентов - участников СВО готовы переводить на бесплатное обучение

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Проект постановления, разработанный Минобрнауки РФ, установил правила, которые позволяют студентам - участникам СВО переходить с контрактного обучения на бесплатное.

Документ утверждает перераспределение вакантных мест в вузе, а также в учреждениях среднего профессионального образования.

Как сообщили в министерстве, основанием для перевода станет заявление студента, а также документ, который подтверждает статус участника СВО. Решение о перераспределении вакантных бюджетных мест примет специально созданная комиссия. Ее состав и порядок деятельности руководство учебного заведения утвердит самостоятельно.

«Одна из важных задач, над которой мы сегодня работаем, - меры поддержки участников спецоперации, их интеграция в образовательный процесс и студенческую жизнь. Здесь мы опираемся на решения Президента России, среди которых льготы для всех участников СВО при поступлении в университеты, учет их военной службы как индивидуального достижения и возможность перехода с контрактной формы обучения на бюджет. Мы и дальше будем работать над созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников СВО», - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Ранее министерство рекомендовало вузам начислять до 10 дополнительных баллов тем абитуриентам, которые прошли военную службу по контракту, участвовали в спецоперации в качестве мобилизованных или добровольцев.

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