Перечислены условия для дистанционного обучения школьников

Дистанционные форматы обучения школьников должны использоваться только в исключительных ситуациях. Об этом утром пятницы, 21 апреля, заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.
К таковым он относит сильные морозы, распространение вирусных заболеваний, обеспечение мер безопасности.
Выразить свою позицию спикер посчитал нужным из-за большого количества жалоб, с которыми он сталкивается. Володин перечислил недостатки, на которые ему указывают родители:
- ряд дисциплин дистанционно нельзя освоить качественно;
- педагог, как правило, не может видеть, как занимается ребенок, сам он выполняет все задания или нет; более 60% школьников не воспринимают онлайн-формат всерьез, прогуливая занятия;
- не все семьи могут купить компьютер, обеспечить тишину во время занятий, создать комфортные условия для ребенка;
- отсутствует живое общение между детьми и диалог с учителем, в том числе во время перемен.
«В дополнение к перечисленному следует отметить, что представители вузов по итогам приемной кампании 2022 года заметили: у абитуриентов результаты ЕГЭ намного хуже, чем у первокурсников прошлого года. Прежде всего ухудшились результаты по физике, математике. Одна из причин - в 2020-2021 годах эти предметы ученикам приходилось изучать, используя дистант», - добавил спикер.
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