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Введена персональная ответственность за «безобразия» на ЕГЭ

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Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко ввел персональную ответственность для чиновников за «безобразия» на ЕГЭ. Свое решение он озвучил на совещании в региональном правительстве в понедельник, 10 апреля.

«В прошлом году у нас были вопросы по целому ряду школ, где были размещены центры сдачи ЕГЭ. Не буду называть населенные пункты, но вы прекрасно понимаете, о чем я говорю», - напомнил глава региона министру образования Алексею Комарову.

Губернатор посоветовал в этом году отнестись к организации процесса более ответственно, «чтобы потом не ставить под сомнение результаты ГИА (Государственной итоговой аттестации. - Прим. ред.)».

«По результатам прошлого ЕГЭ у нас один начальник отдела образования лишился работы. Спасло только то, что вовремя предприняли мероприятия по работе над ошибками, скажем так. В этом году я предупреждаю: персональную ответственность за все безобразия на ЕГЭ, если они, не дай бог, всплывут, будут нести заместители глав администраций, которые отвечают за социальную сферу и образовательную деятельность, и начальники отделов образования», - высказался Мельниченко.

Алексей Комаров подчеркнул, что пункты сдачи ЕГЭ в региона взяты «под особый контроль».

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