На базе пензенской школы состоялся экологический форум

08.04.2023 | 18:00

В Пензе на базе школы № 77 прошел 22-й ежегодный экологический форум имени доктора биологических наук И. И. Спрыгина. Учащиеся 2-11-х классов защищали проекты в девяти секциях.

«Зоология, ботаника, здоровьесберегающие технологии, экологический туризм, экологический мониторинг. Новые секции - «Зеленая инженерия» и «Работа с отходами», самая популярная - «Юный эколог», - уточнила педагог-организатор ДЮЦ «Спутник» Марина Машкова.

Работы школьников оценивало жюри, куда вошли не только учителя биологии, экологии, географии, но и сотрудники государственных природных заповедников. Прежде всего обращали внимание на содержание проектов учащихся, однако не менее важен и креативный подход.

«Проекты очень разноплановые, разнообразные, интересные. Мы ждем от ребят именно какой-то новизны. Обязательно нужно, чтобы ребята умели грамотно выстроить свою речь, владели информацией, не читали с листа, как это бывает даже у старших», - пояснила заместитель директора государственного природного заповедника «Приволжская лесостепь» Оксана Якушева.

Ученица школы № 31 Дарья Гладкова приняла участие в форуме впервые. В секции «Здоровье и благополучие человека» девушка представила карту Пензенской области с QR-кодами, при сканировании которых пользователь получает информацию о местных производителях продуктов питания.

«Создавали с октября, искали пензенских производителей», - сообщила школьница.

В рамках форума провели мастер-классы, организовали выставку минералов, конкурсы арт-ландшафтов и рисунков.