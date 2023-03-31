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Учеба

В Пензе опасаются возможного оттока учителей

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«Сколько миллионов город вам недодал для вашей полной деятельности, чтобы у вас все было хорошо?» - этот вопрос депутат Александр Трутнев адресовал начальнику управления образования Пензы. Алла Маркова на сессии городской думы, пожалуй, дольше других докладчиков рассказывала о том, как и чем кормят детей в школах и садах, какие российские мессенджеры рекомендованы для общения учителей с родителями.

Озвучила она и ряд проблем. Одна из них связана с мероприятиями по антитеррористической защищенности образовательных организаций.

«В этом году нам увеличили финансирование - 41 миллион выделен на эти цели. Но у нас есть предписания проверяющих органов, и, чтобы реализовать все предписания, нам нужно 92 миллиона», - отметила Алла Маркова.

В 2022-м в рамках капитального ремонта четырех городских школ на муниципальные деньги было полностью заменено ограждение, благоустроены прилегающие территории.

«Есть ли некая программа, которая включала бы в себя асфальтировку школьных территорий, и как можно народным избранникам ознакомиться, что будет сделано в этом году, что в следующем?» - задал вопрос депутат Пензенской городской думы Игорь Костин.

«В этом году мы делаем у школ заборы и асфальт», - рассказала Алла Маркова.

Помогают школам и депутаты, по программе наказов избирателей обеспечивая некоторые виды работ. Чтобы сделать больше и закрыть все проблемы, нужны большие средства.

На сессии подняли вопрос о дефиците не только финансов, но и учителей.

«Строятся большие новые школы. Мы готовимся к тому, чтобы обеспечить их кадрами? Не будет у нас проблем?» - поинтересовался председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин.

«Важный момент для города Пензы, он сейчас у нас стоит на жестком контроле», - отреагировала Маркова.

В связи с введением образовательной организации в Засечном возможен отток учителей, не скрывает начальник городского управления образования. Необходимо укомплектовать кадрами и школу на ГПЗ. Ее должны сдать осенью этого года.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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