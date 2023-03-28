В Пензе родители старшеклассников сдали ЕГЭ по русскому языку

28.03.2023 | 19:19

За парты в школе № 20 уселись не ученики, а их родители. Регион поддержал всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые пензенцы проверили свои знания по русскому языку.

«Несколько вопросов из первой части - так называемые задания с кратким ответом, где нужно будет написать какое-то слово или цифры. Вторая часть - это развернутый ответ, то есть там нужно будет написать сочинение», - рассказала консультант Министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.

Это сокращенная версия ЕГЭ. Справиться с заданиями необходимо за один час. Экзамен сдали 30 человек, их рассадили в двух аудиториях.

«Дети учатся хорошо, претендуют оба на золотую медаль, поэтому я как ответственный родитель решила в первую очередь попробовать, посмотреть сама. Буду настраивать своих детей, чтобы не нервничали, чтобы хорошо сдали, чтобы в новую жизнь только с пятерками у них открылась дверь», - отметила жительница Пензы Марина Кулакова.

Пользоваться телефонами и справочной литературой нельзя, в кабинетах работали видеокамеры, здесь же присутствовали общественные наблюдатели.

«Цель этой акции, конечно же, не проверить знания родителей по тому или иному предмету, а показать родителям всю процедуру проведения экзамена, успокоить, показать, что экзамен по силам сдать любому одиннадцатикласснику», - подчеркнул начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Родители сдавали ЕГЭ не в первый раз. В былые годы проверяли свои знания и по другим предметам, в том числе по математике и истории.