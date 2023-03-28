Сетевое издание|18+|Вторник|28 мар 2023|19:44
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
 

Учеба

В Пензе родители старшеклассников сдали ЕГЭ по русскому языку

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


За парты в школе № 20 уселись не ученики, а их родители. Регион поддержал всероссийскую акцию «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Взрослые пензенцы проверили свои знания по русскому языку.

«Несколько вопросов из первой части - так называемые задания с кратким ответом, где нужно будет написать какое-то слово или цифры. Вторая часть - это развернутый ответ, то есть там нужно будет написать сочинение», - рассказала консультант Министерства образования Пензенской области Ольга Богданова.

Это сокращенная версия ЕГЭ. Справиться с заданиями необходимо за один час. Экзамен сдали 30 человек, их рассадили в двух аудиториях.

«Дети учатся хорошо, претендуют оба на золотую медаль, поэтому я как ответственный родитель решила в первую очередь попробовать, посмотреть сама. Буду настраивать своих детей, чтобы не нервничали, чтобы хорошо сдали, чтобы в новую жизнь только с пятерками у них открылась дверь», - отметила жительница Пензы Марина Кулакова.

Пользоваться телефонами и справочной литературой нельзя, в кабинетах работали видеокамеры, здесь же присутствовали общественные наблюдатели.

«Цель этой акции, конечно же, не проверить знания родителей по тому или иному предмету, а показать родителям всю процедуру проведения экзамена, успокоить, показать, что экзамен по силам сдать любому одиннадцатикласснику», - подчеркнул начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

Родители сдавали ЕГЭ не в первый раз. В былые годы проверяли свои знания и по другим предметам, в том числе по математике и истории.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте