В Пензе стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ

20.03.2023 | 18:41

Несколько курсантов артиллерийского института вновь отправились в школу - сдавать экзамены. В Губернском лицее организовали пункт проведения ЕГЭ. В досрочный период выпускники прошлых лет, одиннадцатиклассники, которые в основное время будут отсутствовать по уважительной причине, могут воспользоваться правом и пройти проверку знаний.

«Я поступил на среднее специальное образование и хочу сдать географию, чтобы в будущем поступить на высшее в Вольск. Уверен в себе, прошлый ЕГЭ сдал хорошо», - рассказал курсант Даниил Яковенко.

«Процедура стандартная, она и в основной период, и в досрочный одна и та же. Используются технологии печати контрольно-измерительных материалов в аудитории и передача заполненных материалов уже по сети интернет из аудитории», - сообщил начальник управления Министерства образования Пензенской области Алексей Кирсанов.

В первый день досрочного периода сдавали географию и литературу. Эти предметы выбрали 16 человек, в их числе была Мария Егорова. В течение трех часов 55 минут ей пришлось отвечать на вопросы о писателях, поэтах, формах произведений.

«В 11-м классе сдавала ЕГЭ, после поступила и поняла, что мне не очень нравится моя специальность. Вот пересдаю, чтобы поступить на другую специальность. Читала произведения, разбирала темы по сочинению и учила термины, но с ними проблем не было, я их еще с 11-го класса помню», - объяснила Мария Егорова.

В досрочный период, с 20 марта по 10 апреля, в области будет действовать два пункта ЕГЭ - в Губернском лицее и в пятьдесят пятом. Всего на сдачу заявилось 118 человек.

Что касается основного периода, то горячая пора для выпускников этого года начнется с 26 мая.