Учеба

В Тамале школьники изучили биографию погибшего в СВО земляка

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«Сейчас мы проводили дополнительный урок о памяти наших героев, погибших во время войны. Я очень люблю этот предмет и уважаю учителя, который его ведет», - рассказала ученица Алина Кочерова.

В средней школе имени Героя России Романа Китанина в Тамале разбираются в истории своей малой родины и всей страны. Получать информацию младшему поколению помогает учитель обществознания Ольга Бирюкова. Совсем недавно она удостоилась звания заслуженного работника образования Пензенской области, и абсолютно справедливо: у ее подопечных - стопроцентная успеваемость, высокие результаты на ЕГЭ, предметных олимпиадах и конкурсах. Секрет успеха, по словам учителя, достаточно прост.

«Я стараюсь честно относиться к своей работе, продумывать детали уроков, внеурочной деятельности так, чтобы это было прежде всего интересно ребятам, чтобы они после урока уходили с удовольствием, захотели углубиться в тот материал, который мы изучали на уроке, во внеурочной деятельности», - отметила педагог.

Тамалинскую школу имени Романа Китанина посетили представители регионального министерства образования. Здесь организовали урок мужества и памяти - ребята изучали биографию своего земляка Виктора Некрасова, погибшего в Донбассе.

«Мы пытались говорить о том, что нужно противостоять фальсификациям истории. Это очень важно», - объяснила Ольга Бирюкова.

В тамалинской школе обучается более 770 детей. Для них и педагогов в последнее время был проведен ремонт, обновлен автопарк, организован центр образования «Точка роста».

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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