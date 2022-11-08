Пензенские пианисты рассказали о своей учебе

08.11.2022 | 20:00

Почти полвека Мария Михеева учит игре на фортепиано. Преданная музыке и педагогике, она работает в детской музыкальной школе № 2 и в свой профессиональный праздник, День пианиста, следит, как пальчики ученицы нажимают черно-белые клавиши.

«С детьми имеешь дело и с музыкой - энергия лучшая! Работать с детьми, да еще и в музыкальном направлении - это счастье, это радость», - отметила преподаватель.

В настоящее время в этой школе из 800 воспитанников 400 учатся на фортепианном отделении. К клавишному инструменту Малика Шаипова начала проявлять интерес задолго до того, как ее привели к Марии Михеевой.

«У меня был маленький синтезатор, я там разобрала одну песню, а потом мама услышала, как я играю, и отправила меня в музыкальную школу», - уточнила девочка.

Семиклассницы играют в четыре руки. В ансамбле куда сложнее, чем поодиночке, но оттого только интереснее.

«Нужно готовиться сильнее, чем в сольной программе, потому что, если не подготовишься, подставишь не только себя, но и своего напарника», - пояснила ученица Мария Пиманова.

За легкостью, с которой ученицы исполняют «Шинель» Альфреда Шнитке, стоит кропотливая ежедневная работа. Пианисты - трудоголики, тонко чувствующие музыку.

«Иоганн Себастьян Бах очень плохо вставал по утрам, его дети играли какое-то произведение и в конце не нажимали тонику. Бах такого не мог допустить, ему обязательно нужно было разрешение, он вскакивал и нажимал эту заветную тонику», - рассказала директор ДМШ № 2 г. Пензы Оксана Матвеева.