Учеба

В Пензе состоялась олимпиада по академическому рисунку

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Стены аудитории художественной школы № 1 украсила выставка ретроспективных рисунков. Эти работы - золотой запас учреждения, их писали педагоги и учащиеся 60-х годов. Экспозицию открыли в пример подрастающему поколению.

«Цель - донести мысль, что рисунок - очень серьезный предмет. Нужно постоянно работать, совершенствоваться, чтобы приблизиться к подобному уровню», - рассказала директор ДХШ № 1 им. В. Е. Татлина Наталья Рудченко.

Взгляды юных художников приковали две объемные фигуры. Участникам нужно с точностью передать пропорции, тени и структуру на бумаге. Такое задание выбрали для ребят на ежегодной областной олимпиаде по академическому рисунку.

«Учащиеся должны показать конструктивное построение рисунка и предметы с легкой штриховкой. Это натюрморт из гипсовых тел и бытовых предметов», - уточнила методист центра развития образования в сфере культуры и искусств Галина Егорова.

В 2022-м участие в олимпиаде приняли 110 человек из Пензы и области. Среди них - победительница прошлого года Дарья Хрунина. В тот раз она заняла первое место в станковой живописи, теперь ее ждало новое испытание.

«Для меня это не очень сложно, потому что я уже имею какой-то опыт, хожу в художественную школу уже девятый год. Мне даже нравятся олимпиады», - призналась девушка.

Рисунок - один из самых важных и сложных предметов. Освоить его необходимо не только художникам, но и начинающим архитекторам, строителям, даже зубные техники сталкиваются с рисунком на вступительных экзаменах в вузы. Так что участие в олимпиадах - бесценный опыт для учеников, а дипломы лауреатов станут хорошим пополнением личных портфолио.

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Источник — ТРК «Наш дом», Анастасия Жукова
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