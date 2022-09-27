Учеба

Пензенские студенты написали ВПР по русскому языку

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В Пензенском социально-педагогическом колледже отношение к всероссийской проверочной работе по профильному учебному предмету «Русский язык» отношение особое. Местные студенты в подобном испытании участвуют уже второй год.

«Мы понимаем, насколько важно знание русского языка для будущих учителей, ведь им предстоит воспитывать будущие поколения граждан, приобщать их к ценностям культуры. Русский язык - великий и могучий, это самое большое наше культурное достояние», - сообщила заместитель директора Пензенского социально-педагогического колледжа Елена Сафонова.

На проверочную работу первокурсникам отвели два часа. Бланк содержит восемь заданий: семь тестовых и одно эссе-рассуждение по заданной тематике.

«Результатом этих всероссийских проверочных работ станет оценка деятельности и содержательной части учреждений среднего профессионального образования, и это - для руководителей образовательных организаций и учредителей», - отметил первый заместитель министра образования Пензенской области Игорь Щеткин.

В написании всероссийских проверочных работ по разным предметам приняли участие обучающиеся всех 33 учреждений среднего профессионального образования Пензенской области - около 13 тысяч юношей и девушек.

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Источник — ТРК «Наш дом», Павел Лютов
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