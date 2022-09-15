В Пензе рассмотрели дополнительное образование как путь к успеху

15.09.2022 | 18:56

Создать условия для детей, чтобы они могли проявить себя в интересной им деятельности - на это направлен федеральный проект «Успех каждого ребенка». Оценки по основным предметам здесь роли не играют. Муниципальные аспекты концепции развития дополнительного образования обсудили на круглом столе, который прошел в лицее современных технологий управления № 2.

«Много таких примеров, когда дети, которые ходят на дополнительное образование, как раз успешны, потому что занимаются любимым делом. Они не привязаны к образовательным стандартам, у них есть свобода действий, чтобы себя реализовать, - это либо робототехника, либо культура, либо танцы, хореография и так далее. Мы исходим в проекте из того, что каждый ребенок по-своему одарен и у каждого есть возможность проявить себя и добиться успеха», - отметил руководитель проектного офиса Всероссийского центра художественного творчества Дмитрий Жадаев.

Проект охватывает несколько направлений: создание школьных кванториумов, детских IT-кубов, центров компьютерного программирования, участие в соревнованиях российского и международного уровня. Именно робототехнику все чаще выбирают школьники для занятий во внеурочное время, поэтому в Пензе часто проводятся разные соревнования с участием учеников всех возрастов.

По итогам круглого стола в каждом муниципалитете будут разработаны планы реализации концепции дополнительного образования детей и определены приоритетные направления.