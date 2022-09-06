Учеба

В IT-колледже открылись три высокотехнологичные мастерские

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Три высокотехнологичные мастерские, соответствующие международным стандартам, открыли в Пензенском колледже информационных и промышленных технологий (ИТ-колледже).

Красную ленту перерезали председатель Законодательного собрания области Валерий Лидин, директор колледжа Наталья Чистякова и председатель регионального совета директоров профессиональных образовательных организаций Александр Зарывахин.

Переоснащение, модернизация и создание новых мастерских в колледже стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» госпрограммы «Развитие образования». Проект создан за счет федеральной финансовой поддержки, регионального бюджета и собственных средств колледжа.

Открыты мастерские по трем компетенциям: «Электроника», «Мехатроника» и «Инженерный дизайн CAD» - по приоритетному направлению «Промышленные и инженерные технологии». В рамках данного проекта создано 21 рабочее место.

Мастерские станут площадками для практических занятий со студентами, подготовки и проведения демонстрационных экзаменов и региональных чемпионатов «Молодые профессионалы», организации профессиональной ориентации, реализации программ профессионального обучения и дополнительного профобразования, а также для выполнения заказов работодателей.

Директор IT-колледжа Наталья Чистякова провела экскурсию по мастерским и учебным кабинетам.

Также состоялось заседание круглого стола «Вектор на профессионалитет», участники которого обсудили вопросы подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере промышленности в Пензенской области.

В ходе дискуссии были намечены приоритетные направления: развитие и сотрудничество с работодателями промышленных предприятий региона, в том числе в рамках участия в проекте «Профессионалитет», выделение производственных помещений предприятий для обучения студентов, краткосрочная переподготовка персонала заводов, развитие института наставничества и сокращение дефицита станочников.

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