Сетевое издание|18+|Воскресенье|31 июл 2022|12:34
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+24oC
+25oC
Завтра | Облачно |

Учеба

В Пензу поступило более 27 000 культурных дневников школьника

Печать
Telegram

В школы Пензы поступило более 27 000 культурных дневников школьника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Культурный дневник представляет собой рабочую тетрадь для учащихся 5-8-х и 10-х классов, состоящую из десяти разделов: «Кругом родные все места», «По музеям и выставочным залам», «Книг заветные страницы», «Никто не забыт…», «В мире искусства и народного творчества», «По святым местам моей малой родины», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники» и др.», - уточнили в мэрии.

Такие печатные издания выдаются детям с 2018 года для приобщения их к историческому, культурному и природному наследию Пензенской области.

В начале дневника дана историко-культурная карта региона, на которой отмечены наиболее известные объекты истории и культуры Сурского края.

«В конце учебного года каждому ребенку предстоит составить свою историко-культурную карту Пензенской области или своего города», - добавили в пресс-службе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото www.penza-gorod.ru
0
0
0
 
Гость||

Они нафиг не нужны. Вместо дневников лучше бы свозили на один культурный обьект

Гость||

Вот вообще бестолковая вещь! Из пальца приходится высасывать задания детям для этого ( даже не знаю, как назвать)! Что они туда могут написать? С родителями ездят разве что на юг, с классом- хорошо, если 1 раз в год куда- нибудь по области- на большее количество поездок у родителей просто нет денег! Так и валяются чистыми эти типа культурные дневники! Но ведь деньги же это из кармана бюджета! Немалые! Хоть бы спросили учителей после нескольких лет введения: пользуетесь ли? Надо ли ?

Гость||

Нафиг не нужны!!!! Свозите хоть на 1 достопримечательность. ПИ, хватит чистить комментарии

Гость||

Вот зря тут написали, что надо спрашивать учителей- будут теперь в новом учебном году отчёты по использованию этих дневников ( из ПИРО, НМЦ и других очень нужных контор)!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте