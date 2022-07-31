В Пензу поступило более 27 000 культурных дневников школьника

31.07.2022 | 11:04

В школы Пензы поступило более 27 000 культурных дневников школьника. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Культурный дневник представляет собой рабочую тетрадь для учащихся 5-8-х и 10-х классов, состоящую из десяти разделов: «Кругом родные все места», «По музеям и выставочным залам», «Книг заветные страницы», «Никто не забыт…», «В мире искусства и народного творчества», «По святым местам моей малой родины», «Туризм и отдых», «Семейные традиции и праздники» и др.», - уточнили в мэрии.

Такие печатные издания выдаются детям с 2018 года для приобщения их к историческому, культурному и природному наследию Пензенской области.

В начале дневника дана историко-культурная карта региона, на которой отмечены наиболее известные объекты истории и культуры Сурского края.

«В конце учебного года каждому ребенку предстоит составить свою историко-культурную карту Пензенской области или своего города», - добавили в пресс-службе.