Учеба

Впервые за 8 лет в регионе выставили 100 баллов за ЕГЭ по английскому

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В Пензенской области появился еще один стобалльник. В пятницу, 1 июля, региональный минобр опубликовал предварительные результаты ЕГЭ по иностранным языкам и биологии.

Впервые с 2014 года высший балл был получен по английскому языку - со всеми заданиями справилась выпускница зареченской школы № 221. Еще четыре человека заработали по 99 баллов.

В целом английский сдавали 404 ученика, половине из них выставили от 81 до 100 баллов. Освоение программы подтвердили 99,5% участников ЕГЭ.

Немецкий язык выбрали 6 человек, французский - 1. Они также показали достойный уровень знаний.

Что касается биологии, то здесь средний балл составил 52,7. Самый высокий результат - по 96 баллов - у троих человек. Из 864 сдававших 45 получили более 81 балла.

«Большинство участников справились с заданиями с кратким ответом практически по всем разделам курса биологии, продемонстрировали умение работать с изображениями живых объектов и их частей, решать простые биологические задачи по генетике и цитологии, заполнять схемы, анализировать биологический текст и выявлять необходимую информацию.

Также многие выпускники 2022 года успешно справились с поиском и исправлением ошибок в текстах биологического содержания, определили по рисункам организмы разных царств, отдельные органы человека, объяснили их функции. В 2022 году в целом успешно были решены генетические задачи на сцепленное наследование», - подвели итог в минобре.

Таким образом, в Пензенской области теперь 32 стобалльника: 8 по истории (7 школьников и 1 выпускник прошлых лет), 7 - по обществознанию, 6 - по русскому языку, 5 - по химии, 3 - по литературе, 2 - по профильной математике.

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Гость||

А почему нет,дал 50 тысяч и ВСЕ, все же знают один предмет 50 тысяч рублей

Гость||

Ни кто, ни кому не дает.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Впервые с 2014 года высший балл был получен по английскому языку
По рабочему языку НАТО? Впервые с начала открытого противостояния?

Имя: Гость
Комментарий:

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