Пензенцы могут освоить самую популярную профессию

16.04.2022 | 11:34

На сегодняшний день профессия IT-специалиста не просто востребованна, а суперпопулярна. Цифровые технологии внедряются во все отрасли экономики, поэтому человек, обладающий навыками айтишника, на рынке труда является одной из самых ценных фигур. Эта специальность всегда обеспечит своего обладателя не только куском хлеба с маслом, но и деликатесами.

В Пензе можно обучиться специальности за два с половиной года. И для этого не нужно поступать в вуз: знания дадут специалисты компьютерной академии ТОР, которые готовят профессионалов международного класса и дают такие знания, которые не получить по учебникам.

Академия ТОР работает с 1999 года. С момента ее создания открыты и успешно работают более 200 филиалов в 22 странах мира, 4 IT-Университета и 16 общеобразовательных школ, а также IT-Колледж в Москве, открывшийся в 2021 году. Существует филиал академии ТОР и в Пензе.

Здесь можно получить знания по различным программам. Так, людям творческого склада и креативного мышления идеально подойдет «Компьютерная графика и дизайн». Тем, кто мечтает стать крутым профи в сфере кибербезопасности или просто заполнить пробелы в знаниях, рекомендуется учебная программа «Сетевые технологии». Курс «Разработка программного обеспечения» создан для тех, кто хочет освоить программирование. А профессиональные спецкурсы разработаны для желающих получить узкоспециализированные, но актуальные знания, например освоить интернет-маркетинг или разработку и продвижение web-проектов.

Поступить в компьютерную академию ТОР может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Обучение ведется с нуля и основывается в первую очередь на получении практических навыков. С первого же занятия студенты садятся за компьютеры и отрабатывают различные кейсы.

Выпускники академии получают диплом международного образца. С этим документом они могут начинать строить карьеру айтишника.

В компьютерной академии ТОР проводят занятия не только со взрослыми студентами, но и с детьми в возрасте от 4 до 14 лет. Здесь направят в нужное русло увлечение ребенка компьютером и дадут полезные навыки - научат разрабатывать собственные проекты и стартапы, ознакомят с новыми технологиями, разовьют нестандартное мышление и опыт работы в команде.

21 апреля в 18:30 академия ТОР проводит мастер-класс, где можно будет встретиться с преподавателями и получить ответы на все вопросы.

Компьютерная академия ТОР находится по адресу: г. Пенза, ул. Карла Маркса, 16, 3-й этаж. Тел. 8 (8412) 993-992, pnz@top-academy.ru (пн.-пт. 9:00 - 20:00, сб. 9:00 - 18:00).