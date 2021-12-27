В новых мастерских ПКАС готовят молодых профессионалов

27.12.2021 | 09:55

Пензенский колледж архитектуры и строительства вышел на новый уровень подготовки специалистов системы среднего профессионального образования.

В уходящем 2021 году на базе учреждения открыты новые мастерские «Малярные и декоративные работы», «Сантехника и отопление», «Архитектура» и «Технологии информационного моделирования BIМ», которые оснащены новейшим оборудованием и программным обеспечением. Средства на создание мастерских получены по гранту федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».

Колледж, как и прежде, дает возможность студентам получить современное и востребованное образование, но теперь это происходит с большим комфортом и более высоким уровнем профессионализма мастеров и преподавателей, которые постоянно проходят различные курсы, участвуют в семинарах, вебинарах и конференциях, посвященных актуальным вопросам подготовки специалистов СПО.

Это очень важно, ведь, чтобы достичь высоких результатов, необходимо постоянно обучаться и черпать новые интересные методики и направления работы. С этой целью руководители мастерских проходили курсы повышения квалификации как в Пензенской области, так и в других регионах страны, что позволило произвести обмен опытом - это тоже один из значимых шагов модернизации образовательного процесса.

Работа мастерских ведется по плотному графику, в котором есть и учебные занятия групп, и курсы подготовки участников к чемпионату «Молодые профессионалы», и даже курсы для школьников по программе профориентационной работы.

Сдача демонстрационного экзамена выпускниками ГАПОУ ПО ПКАС стала уже привычной процедурой. Новое оснащение позволяет обеспечить качественную подготовку к этому событию и комфортный процесс прохождения экзамена.

В колледже работают эксперты-компатриоты, которые ежегодно готовят участников региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» WorldSkills. Многие студенты затем попадают на этап национального финала чемпионата WSR в различных компетенциях и нередко становятся обладателями медалей и медальонов. Благодаря новым мастерским подготовка к чемпионатам будет проходить по большему количеству компетенций, соответственно растет вероятность ребят завоевать больше медалей для своего региона.

Пензенский колледж архитектуры и строительства не собирается останавливаться на достигнутом. Уже ведется работа над новыми грантовыми проектами, которые в случае успешной разработки дадут возможность достигать значимых целей среднего профессионального образования.

Больше информации можно получить на страницах колледжа в соцсетях «ВКонтакте» и Instagram.