Учеба

Завучам школ Пензы провели тренинг по функциональной грамотности

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Проректор Института развития образования Самарской области Лариса Панарина провела тренинг для завучей школ Пензы. Мероприятие с участием приглашенных гостей организовали в рамках реализации муниципального проекта по формированию функциональной грамотности учащихся.

«Детей учат, например, математике - это формулы, умение решать задачи. Но зачастую дети не могут применить эти знания в обычной жизни: пойдя в магазин, посчитать, что лучше взять, где какая скидка, сосчитать сдачу», - констатировала руководитель Научно-методического центра г. Пензы Марина Паникар.

Задача педагогического актива - переформатировать учебный процесс, внеурочную работу, погрузить коллег в новое направление деятельности. Участники тренинга разрабатывали «дорожные карты».

«Самое главное - это вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих в части качества основного общего образования. Доводя эту стратегическую цель до каждой образовательной организации, каждая управленческая команда понимает свои задачи», - сообщил руководитель центра подготовки управленческих команд ИРО Самарской области Игорь Минаев.

Усилия педагогов направлены на то, чтобы получаемые на уроках знания дети умели применять в различных ситуациях, проявляли творческое мышление.

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Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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