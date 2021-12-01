Пензенские одиннадцатиклассники написали итоговое сочинение

01.12.2021 | 19:27

В Пензе одиннадцатиклассники проверили грамотность, написав итоговое сочинение. Превратить мысли в слова и изложить их на бумаге ребятам нужно было успеть за 3 часа 55 минут. В школе № 30 Пензы за парты уселись 19 человек.

«Они должны получить зачет, потому что это является допуском к основному единому государственному экзамену по русскому языку», - пояснила учитель русского языка и литературы Юлия Долотова.

Школьники готовились к сочинению по пяти направлениям: «Человек путешествующий», «Цивилизация и технологии», «Преступление и наказание», «Книга», «Кому на Руси жить хорошо». Однако конкретные темы ребятам сообщили в последний момент.

«250 слов минимум нужно написать, потому что если мы наберем меньше 250 слов, то тогда все уже - будет незачет. И можно больше, 350 - это прямо самое хорошее, можно и больше», - рассказала одиннадцатиклассница Мария Тешаева.

Ученикам разрешено пользоваться орфографическим словарем. Результаты ребята узнают в ближайшее время.

«Самое сложное - это не структура сочинения, не вступление, не заключение, даже не основная часть. Это все можно написать. Самое главное - запомнить суть произведений, которые можно привести в пример», - отметил одиннадцатиклассник Иван Пименов.

Старшеклассники, получившие незачет, смогут переписать сочинение. Резервные дни будут в феврале и мае 2022 года.