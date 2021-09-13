Сетевое издание|18+|Понедельник|13 сен 2021|17:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+21oC
+22oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |

Учеба

Олег Мельниченко принял участие в открытии «Большой перемены»

Печать

В понедельник, 13 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие окружного полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена», мероприятия в рамках которого продлятся до 15-го числа.

Это масштабный проект для учащихся, направленный на раскрытие их потенциала. В данном случае в нем участвуют студенты колледжей и техникумов из различных регионов России.

«Пензенская область принимает новый, очень важный конкурс президентской платформы «Россия - страна возможностей». Это важный шаг в построении сообщества молодых профессионалов, ведь они и есть опора развития всей нашей страны.

Участие в конкурсе откроет новые возможности для успешного старта в профессию. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме - залог нашего общего успеха!» - говорилось в обращении полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Врио губернатора Олег Мельниченко, в свою очередь, отметил, что повод для встречи особый: ребята прошли отборочные туры и сумели выйти в полуфинал.

«Вам предстоит достаточно серьезно потрудиться, и я знаю точно, что среди вас проигравших нет: все вы выйдете отсюда с новыми знаниями, навыками и компетенциями», - подчеркнул Олег Мельниченко, акцентировав внимание на том, что именно такие ребята станут основой будущей экономики страны.

Всем конкурсантам предстоит в игровой форме пройти серию тестов на развитие интеллекта, определение типа личности, общей эрудиции и профориентации. При этом главным критерием отбора будет не оценка успеваемости, а формирование полезных навыков.

Участникам предлагается 12 тематических направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.

Для ребят организуют мотивационные встречи со спикерами - известными и успешными личностями, профессионалами в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Также конкурсантам предстоит решить кейсовые задания.

«Предусмотрена полезная программа - участники конкурса должны проявить добровольческую активность, вместе с волонтерами выполнить какие-то общественные поручения. Завершится программа образовательными экскурсиями», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Победители «Большой перемены» получат денежные призы. Выигранные средства они смогут направить на дополнительное обучение, покупку образовательных гаджетов, спортивного снаряжения. Кроме того, всем, кто выйдет в финал, дадут путевки в международный детский центр «Артек».

Подписывайтесь на ПензаИнформ в Google News и Яндекс.Новости.

Самые важные новости в telegram-канале Penzainform.

Без негатива и лаконично. Мы в Яндекс.Дзен.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2021

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте