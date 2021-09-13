Олег Мельниченко принял участие в открытии «Большой перемены»

13.09.2021 | 16:52

В понедельник, 13 сентября, в Пензе состоялось торжественное открытие окружного полуфинала всероссийского конкурса «Большая перемена», мероприятия в рамках которого продлятся до 15-го числа.

Это масштабный проект для учащихся, направленный на раскрытие их потенциала. В данном случае в нем участвуют студенты колледжей и техникумов из различных регионов России.

«Пензенская область принимает новый, очень важный конкурс президентской платформы «Россия - страна возможностей». Это важный шаг в построении сообщества молодых профессионалов, ведь они и есть опора развития всей нашей страны.

Участие в конкурсе откроет новые возможности для успешного старта в профессию. В вашем таланте, целеустремленности, интеллекте и энтузиазме - залог нашего общего успеха!» - говорилось в обращении полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.

Врио губернатора Олег Мельниченко, в свою очередь, отметил, что повод для встречи особый: ребята прошли отборочные туры и сумели выйти в полуфинал.

«Вам предстоит достаточно серьезно потрудиться, и я знаю точно, что среди вас проигравших нет: все вы выйдете отсюда с новыми знаниями, навыками и компетенциями», - подчеркнул Олег Мельниченко, акцентировав внимание на том, что именно такие ребята станут основой будущей экономики страны.

Всем конкурсантам предстоит в игровой форме пройти серию тестов на развитие интеллекта, определение типа личности, общей эрудиции и профориентации. При этом главным критерием отбора будет не оценка успеваемости, а формирование полезных навыков.

Участникам предлагается 12 тематических направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, волонтерство, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, защита государства.

Для ребят организуют мотивационные встречи со спикерами - известными и успешными личностями, профессионалами в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа. Также конкурсантам предстоит решить кейсовые задания.

«Предусмотрена полезная программа - участники конкурса должны проявить добровольческую активность, вместе с волонтерами выполнить какие-то общественные поручения. Завершится программа образовательными экскурсиями», - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Победители «Большой перемены» получат денежные призы. Выигранные средства они смогут направить на дополнительное обучение, покупку образовательных гаджетов, спортивного снаряжения. Кроме того, всем, кто выйдет в финал, дадут путевки в международный детский центр «Артек».