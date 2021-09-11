В Пензе открылся первый в ПФО школьный технопарк

11.09.2021 | 18:00

В Пензе на базе лицея современных технологий управления № 2 начал свою работу школьный детский технопарк «Кванториум» - уникальный центр для занятий наукой и творчеством, первый и пока единственный на весь Приволжский федеральный округ.

«21 миллион - это очень значительная сумма, чтобы вложить в «Кванториум» в отдельно взятой школе», - отметил врио первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.

«Это позволяет приблизить высокотехнологичное дополнительное образование к школьной среде, чтобы можно было не выходя из школы приобретать новые знания, развиваться, творить, дерзать», - добавил врио министра образования Пензенской области Александр Воронков.

На трех этажах «Кванториума» разместилось несколько лабораторий: технологическая, биологическая, физическая и химическая, кабинет робототехники, - а также лекторий.

«Чем проект мне понравился: он соединяет учебный процесс, внеурочную деятельность, систему дополнительного образования», - указала директор лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы Валентина Щеглова.

Ежедневно в «Кванториуме» могут заниматься около 500 воспитанников лицея. Планируется, что к ним присоединятся ученики и других школ города.

«Мы можем не только учиться, но и тренироваться практически, видеть все на большом экране, а не только на маленьких досках. Это очень вдохновляет, и хочется учиться больше и лучше», - оценила одиннадцатиклассница Елизавета Коняева.

До 2024 года в Пензенской области планируются к открытию еще два школьных «Кванториума» - в Кузнецке и в Заречном.