В четверг, 26 ноября, во время прямой линии губернатор Олег Мельниченко обозначил проблемные моменты, связанные с пензенскими школами.

В первую очередь он извинился за то, что строящееся в 7-м микрорайоне Арбеково учреждение не удалось ввести в эксплуатацию досрочно.

«Хотел я ее, конечно, завершить в этом году, но, к сожалению, у меня не получилось из-за дефицита средств. Но она, в принципе, у нас шла как двухгодичная, мы ее по графику должны сдавать 1 сентября 2027 года. Хотел я раньше срока, но обстоятельства есть обстоятельства. Я знаю, там родители обращались по этому поводу, я вынужден извиниться. Но в срок она будет сдана», - заявил глава региона.

Он констатировал, что имеются проблемы в Спутнике (с. Засечное Пензенского района).

«Там у нас школа имени М. Ю. Лермонтова переполнена. Проектные мощности практически в два раза уже завышены, здесь во вторую смену занимаются несколько параллелей, практически половина учеников.

Притом что мы построили огромную школу, у нас начинает возникать дефицит и в школе имени Л. Б. Ермина. Здесь во вторую смену занятия посещают ученики 3-х классов. Просто микрорайон настолько большой построен, а на стадии строительства не подтянули образовательную инфраструктуру, так что сейчас приходится это решать», - пояснил Олег Мельниченко.

Он пришел к заключению, что в ближайшие несколько лет в Спутнике придется строить еще одно образовательное заведение.

«На ГПЗ тоже проблема в силу того, что микрорайон молодой и детей много. Там либо школу полноценную [нужно возводить], либо пристрой к школе, чтобы разгрузить. Мы сейчас над этим работаем», - отметил глава региона.

Кроме того, он обозначил проблемы с переполненностью школ № 78 и 79 в Арбекове и гимназии «САН».