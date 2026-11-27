В России утвердили единые даты проведения главных торжественных мероприятий в школах в 2027 году. Об этом Минпросвещения РФ сообщило в пятницу, 27 ноября.

Последние звонки рекомендовано организовать 26 мая (среда), выпускные вечера - 26 или 27 июня (суббота или воскресенье).

В программу торжеств необходимо включить церемонию поднятия флага и исполнения гимна страны, чествование представителей многодетных и многопоколенных семей, выступления родителей выпускников, в том числе удостоенных государственных наград, и участников СВО.

«Особое внимание при организации мероприятий необходимо уделить соблюдению требований комплексной безопасности и обеспечению доступной среды для обучающихся с инвалидностью и ОВЗ», - подчеркнули в Минпросвещения.

Ранее сообщалось, что основной период сдачи ЕГЭ 11-классниками будет проходить с 1 июня по 9 июля.

В 2026 году последний звонок прозвенел для школьников 26 мая, а выпускные состоялись 27 июня. В 2025-м и 2024-м это были 24 мая и 28 июня.