У пензенских абитуриентов будет лишь одна попытка поступить

21.06.2021 | 18:38

В коридорах колледжей и университетов теперь очень много взрослых: мамы и папы приходят подавать заявления вместе со своими детьми. Стартовала приемная кампания в средних профессиональных и высших учебных заведениях. Пока о своем желании стать студентами говорят те, кто окончил 9 классов - им аттестаты уже раздали. Самая горячая пора еще впереди.

«Основную волну мы ожидаем после 25 июня, после того как выпускники 11-х классов получат аттестаты. Наплыв в магистратуру будет в начале июля, когда выпускники текущего года университета получат дипломы о высшем образовании», - рассказал зам. ответственного секретаря приемной комиссии ПГУ Алексей Авдеев.

В этом году количество бюджетных мест в регионе выросло. Но абитуриенты говорят, их все равно мало. Многим придется платить за образование. Если в колледже это тысяч 50 в год, то в университете, академии в 2-3 раза больше.

«На бюджет не факт, но попытка не пытка», - отметила девушка.

«Мало мест, лучше пойти на заочное», - сообщила пензячка.

В 2021-м абитуриентов ждет всего одна волна зачисления - раньше было две.

«В предыдущие годы первая волна - это 80% зачислений. Вдруг кто-то не проходил в какие-то вузы, у него оставался шанс переподать документы в другой любой вуз. В этом году этого шанса у родителей и учеников не будет», - заявил ректор Пензенского государственного аграрного университета Олег Кухарев.

Последний день приема документов - 29 июля. И только 17 августа станет ясно, кто поступил, а кто нет.